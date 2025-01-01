Удачи и свободы Вашему Я!

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Доброго времени суток!

  • Mar. 1st, 2035 at 11:40 PM


Мои инициалы ПАВ. В интернете примерно с 2000 года, в ЖЖ с 08-го. 
Всегда был готов к друЖЖбе не только в интернете Мой InstagramМои Одноклассники Страница вКонтакте
Этот блог (в основном) о Санкт-Петербурге - городские легенды, интересные места, исторические события, текущие новости в стране и мире. Обычно я читаю и комментирую взаимно. Мне жалко тратить время на блоги тех, кто не хочет потратить своё время на меня. Репосты не делаю. Кнопки социальных сетей в колонке слева, давайте  знакомиться.
Антон Путятин на сервере Стихи.ру Антон Путятин на сервере Проза.ру

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Сообщество "Питер - мой город" в ЖЖ. Присоединяйесь! piter_my_sity

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Рекомендую... блог в блоге

  • Jan. 1st, 2025 at 11:13 PM

Здесь  собраны лучшие и обзорные посты, выбранные из избранных постов моего блога.
Картинки кликабельные, посты периодически обновляются (новые в верхнем ряду). Надеюсь они понравятся. Мне эта "табличка" нужна - удобно быстро находить пост о путешествии и т.п. )))

1 год внучке Турция Зеленоградск Свадьба сына Новый год 2023 Итоги 2022 года

Другие избранные посты... лучшее из гениального )))Collapse )
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:   Операция по принуждению Украины к отказу от нацизма...
     ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ БЛОГА
ЗАНЯТНАЯ НОВОСТЬ: Скоро весна, лето и опять Новый год!
АКТУАЛЬНАЯ МЫСЛЬ: Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? (С) А.С. Пушкин "Клеветникам России"
Не знаете что посмотреть вечером? ЖМИТЕ СЮДА а здесь свежая рецензия на фильм

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Дастер, Фрося, садоводство и осень...

  • Oct. 15th, 2023 at 11:30 AM
Дачные зарисовки

Продолжаю гулять по садоводству, теперь уже в другую сторону... но без котов )))

Дача

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15 октября ● "День отца", "Международный день сельских женщин" и не только...

  • Oct. 15th, 2023 at 7:00 AM
Обзор  основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "Международный день сельских женщин",  День отца", "Всемирный день мытья рук" и "Международный день белой трости" а еще "День создания адресно-справочной службы Российского государства".

15 октября

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Просто осень... + юмор и смешные четверостишья

  • Oct. 14th, 2023 at 11:30 AM
Осень наступила, Птицы улетают.
Сбиться в стаю птичью Ёжики мечтают...
(С) народ


Осенней порой все поэты с грустнецой...

Осень

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14 октября ● "День работников заповедного дела в России" и не только...

  • Oct. 14th, 2023 at 7:00 AM

Обзор  основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "Всемирный день стандартов", а еще  "День работников заповедного дела в России". А еще сегодня "Покров" - древний праздник славян, означавший конец осенних хороводов, начало зимних посиделок, который гармонично совпал с православным Покровом Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Впрочем, русские всегда старались старую религию совмещать с новой - хуже не будет...

4 октября

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Рецензия на фильм "Прячься". Россия, Германия 2010 г.

  • Oct. 13th, 2023 at 11:30 AM

Этот фильм как-то прошел мимо меня в свое время, но я его все же настиг )))
События происходят на заснеженной метеорологической станции, где волей обстоятельств собирается занятная компания со своими тайнами.



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13 октября ● "Международный день по уменьшению опасности бедствий" и не только...

  • Oct. 13th, 2023 at 7:00 AM

Обзор  основных календарных событий в мире и в России...
Сегодня "Международный день по уменьшению опасности бедствий". Далее главные события дня... от отравления грибами императора Клавдия до нападения террористов на Нальчик...



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Ресторан "Пепела", анекдоты и не только...

  • Oct. 12th, 2023 at 11:30 AM


Немного Калининского района, улицы Ушинского и ресторана Пепела.



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12 октября ● "День кадрового работника в России" и не только...

  • Oct. 12th, 2023 at 7:00 AM

Обзор  основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "День кадрового работника в России" и "Всемирный день борьбы с артритом"... далее другие события дня, от основания города Еревана, до новых денежных купюр в России...



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Давненько я не гулял по садоводству

  • Oct. 11th, 2023 at 11:30 AM

Осенняя пора - очей очарование, как шутил поэт после второй кружки от няни...
Няни у меня не было, о чем я сильно признателен родителям, но в том числе не было и щенка, о котором я очень мечтал в детстве и которого совсем не хочется в зрелом, так сказать, возрасте.

Дача

Кружка у меня есть, но наливаю я туда в основном чай. Потому что не поэт! Или потому и не поэт! Тут можно спорить...

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11 октября ● "День каминг-аута" и "Международный день девочек", осчастливленных раним замужеством

  • Oct. 11th, 2023 at 7:00 AM

Сегодня  "Международный день девочек", которым не повезло рано выйти замуж
Как свидетельствует статистика, почти каждая третья женщина в мире в возрасте от 20 до 24 лет впервые вышла замуж до достижения 18-летия. Треть из них вступили в брак ранее, чем им исполнилось 15 лет. Увы, но случаи когда 8 - 10 летние девочки умирают после первой же брачной ночи в Азии не редкость. Под КАТ другие события дня...

11 октября

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Урожай, кабачки, Дастер и кошечка Фрося

  • Oct. 10th, 2023 at 11:30 AM


Подготовил фото остатков урожая и так и не показал )) вот что снег делает. Вчера была солнечная погода, а сегодня пасмурно и дождик.

Дача

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10 октября ● "Всемирный день психического здоровья" и не только...

  • Oct. 10th, 2023 at 7:00 AM

Обзор  основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня  "Всемирный день психического здоровья", а еще "Всемирный день борьбы со смертной казнью". Далее события от первой водки до дня рождения вКонтакте...



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О войне и как израильтяне и арабы стали непримиримыми врагами

  • Oct. 9th, 2023 at 11:00 AM


Можно ли отжать чужую землю, уничтожить народ живущий на ней и жить спокойно? Даже если ты народ без земли?
Похоже что нельзя и у Израиля большие проблемы были и будут. Лично я считаю что израильские спецслужбы не проморгали данную атаку, а намеренно её допустили. Нужна же Байдену маленькая победоносная война к выборам. Возможно ЦРУ не рассчитывали на такую прыть ХАМАС. Зато теперь можно будет уничтожить практически все мужское население палестинцев, зачистив их города. Всё, начав эту атаку палестинцы уже проиграли. Из-за атаки ХАМАС зачистят всю Газу - убьют и женщин, стариков и детей или вытеснят их в другие страны. Но большинство завалят в подвалах зданий и расстреляют без записи на камеры. Их будут уничтожать ракетными атаками, авиацией и зачистками. Им отключат электричество и воду, режут продовольствие. Они никак не смогут ответить. Для "окончательного решения палестинского вопроса" Израилю и США нужны еврейские 11 сентября.

Совбез ООН постановил создать государства Израиль и Палестину. Израиль был создан, а благодаря позиции Израиля, США и Европы про Палестину забыли. В знак протеста СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Вернулись они уже под закат СССР. Далее старый фильм об истории конфликта палестинцев и евреев, чем он и ценен...



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9 октября ● Мужской день, т.е. сегодня "День яйца" и не только...

  • Oct. 9th, 2023 at 7:00 AM

Основные  события этого дня в мировой и российской истории.
Сегодня в мире "Всемирный день почты" и "День образования Специальной пожарной охраны МЧС России". А еще в этот день русские войска брали Берлин .. Другие события дня под КАТ...

9 октября

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Не знаю как у вас, а у нас сегодня ночью был первый снег

  • Oct. 8th, 2023 at 11:00 AM

Ну вот и белые мухи полетели. Как страшно жить.
Хорошо хоть тает сразу, а то резина летняя ))) пора переобуваться уже. Снег напал вероломно, без объявления зимы...

Первый снег

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8 октября ● "День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России"...

  • Oct. 8th, 2023 at 7:00 AM

Обзор  основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня в России отмечается "День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России". С праздником!

8 октября

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"Сочи" - "Зенит" 0 - 2 ● РФПЛ 10 тур. Уверенная важная победа

  • Oct. 7th, 2023 at 11:30 AM

Сегодня в 14.00 "Зенит" в прекрасном городе Сочи сыграет с одноименной командой.
Очков мы раздарили уже много, два последних матча в чемпионате проиграли, так что нам нужна только победа. И ничего  кроме победы! Будет сложно, но без побед чемпионом  не стать.



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7 октября ● "День штабных подразделений МВД России" и "День конституции СССР"...

  • Oct. 7th, 2023 at 7:00 AM

Основные  события этого дня в мировой и российской истории.
Сегодня "День штабных подразделений МВД России", в СССР в этот день отмечали "День конституции". Далее основные события дня от дня сотворения мира в иудаизме до дня рождения Темнейшего )))

Брежневская Конституция

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