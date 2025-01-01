Удачи и свободы Вашему Я!

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ожно ли отжать чужую землю, уничтожить народ живущий на ней и жить спокойно? Даже если ты народ без земли?Похоже что нельзя и у Израиля большие проблемы были и будут. Лично я считаю что израильские спецслужбы не проморгали данную атаку, а намеренно её допустили. Нужна же Байдену маленькая победоносная война к выборам. Возможно ЦРУ не рассчитывали на такую прыть ХАМАС. Зато теперь можно будет уничтожить практически все мужское население палестинцев, зачистив их города. Всё, начав эту атаку палестинцы уже проиграли. Из-за атаки ХАМАС зачистят всю Газу - убьют и женщин, стариков и детей или вытеснят их в другие страны. Но большинство завалят в подвалах зданий и расстреляют без записи на камеры. Их будут уничтожать ракетными атаками, авиацией и зачистками. Им отключат электричество и воду, режут продовольствие. Они никак не смогут ответить. Для "окончательного решения палестинского вопроса" Израилю и США нужны еврейские 11 сентября.Совбез ООН постановил создать государства Израиль и Палестину. Израиль был создан, а благодаря позиции Израиля, США и Европы про Палестину забыли. В знак протеста СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Вернулись они уже под закат СССР. Далее старый фильм об истории конфликта палестинцев и евреев, чем он и ценен...