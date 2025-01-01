Удачи и свободы Вашему Я!

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Мои инициалы ПАВ. В интернете примерно с 2000 года, в ЖЖ с 08-го.
Всегда был готов к друЖЖбе не только в интернете
Этот блог (в основном) о Санкт-Петербурге - городские легенды, интересные места, исторические события, текущие новости в стране и мире. Обычно я читаю и комментирую взаимно. Мне жалко тратить время на блоги тех, кто не хочет потратить своё время на меня. Репосты не делаю. Кнопки социальных сетей в колонке слева, давайте знакомиться.
Место для жалоб, подарков и предложений
Сообщество "Питер - мой город" в ЖЖ. Присоединяйесь! piter_my_sity
Давайте поможем нашим братьям на Донбассе. Как это делаю я, адрес для посылок и банковские реквизиты ЗДЕСЬ . Ниже кликабельная картинка и ссылка на сайт "Все для победы" Сайт: https://pobeda.onf.ru/ В каждом субъекте Российской Федерации работают региональные…
Не знаете что посмотреть вечером? ЖМИТЕ СЮДА а здесь свежая рецензия на фильм
Здесь собраны лучшие и обзорные посты, выбранные из избранных постов моего блога.
Картинки кликабельные, посты периодически обновляются (новые в верхнем ряду). Надеюсь они понравятся. Мне эта "табличка" нужна - удобно быстро находить пост о путешествии и т.п. )))
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Здесь собраны лучшие и обзорные посты, выбранные из избранных постов моего блога.
Картинки кликабельные, посты периодически обновляются (новые в верхнем ряду). Надеюсь они понравятся. Мне эта "табличка" нужна - удобно быстро находить пост о путешествии и т.п. )))
( Другие избранные посты... лучшее из гениального )))Collapse )
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Операция по принуждению Украины к отказу от нацизма...
ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ БЛОГА
ЗАНЯТНАЯ НОВОСТЬ: Скоро весна, лето и опять Новый год!
АКТУАЛЬНАЯ МЫСЛЬ: Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? (С) А.С. Пушкин "Клеветникам России"
ДРУГИЕ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ БЛОГА
ЗАНЯТНАЯ НОВОСТЬ: Скоро весна, лето и опять Новый год!
АКТУАЛЬНАЯ МЫСЛЬ: Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык? (С) А.С. Пушкин "Клеветникам России"
Продолжаю гулять по садоводству, теперь уже в другую сторону... но без котов )))
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Обзор основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "Международный день сельских женщин", День отца", "Всемирный день мытья рук" и "Международный день белой трости" а еще "День создания адресно-справочной службы Российского государства".
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Сегодня "Международный день сельских женщин", День отца", "Всемирный день мытья рук" и "Международный день белой трости" а еще "День создания адресно-справочной службы Российского государства".
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Осень наступила, Птицы улетают.
Сбиться в стаю птичью Ёжики мечтают...
(С) народ
Сбиться в стаю птичью Ёжики мечтают...
(С) народ
Осенней порой все поэты с грустнецой...
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Обзор основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "Всемирный день стандартов", а еще "День работников заповедного дела в России". А еще сегодня "Покров" - древний праздник славян, означавший конец осенних хороводов, начало зимних посиделок, который гармонично совпал с православным Покровом Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Впрочем, русские всегда старались старую религию совмещать с новой - хуже не будет...
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Этот фильм как-то прошел мимо меня в свое время, но я его все же настиг )))
События происходят на заснеженной метеорологической станции, где волей обстоятельств собирается занятная компания со своими тайнами.
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Обзор основных календарных событий в мире и в России...
Сегодня "Международный день по уменьшению опасности бедствий". Далее главные события дня... от отравления грибами императора Клавдия до нападения террористов на Нальчик...
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Обзор основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "День кадрового работника в России" и "Всемирный день борьбы с артритом"... далее другие события дня, от основания города Еревана, до новых денежных купюр в России...
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Осенняя пора - очей очарование, как шутил поэт после второй кружки от няни...
Няни у меня не было, о чем я сильно признателен родителям, но в том числе не было и щенка, о котором я очень мечтал в детстве и которого совсем не хочется в зрелом, так сказать, возрасте.
Кружка у меня есть, но наливаю я туда в основном чай. Потому что не поэт! Или потому и не поэт! Тут можно спорить...
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Сегодня "Международный день девочек", которым не повезло рано выйти замуж
Как свидетельствует статистика, почти каждая третья женщина в мире в возрасте от 20 до 24 лет впервые вышла замуж до достижения 18-летия. Треть из них вступили в брак ранее, чем им исполнилось 15 лет. Увы, но случаи когда 8 - 10 летние девочки умирают после первой же брачной ночи в Азии не редкость. Под КАТ другие события дня...
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Подготовил фото остатков урожая и так и не показал )) вот что снег делает. Вчера была солнечная погода, а сегодня пасмурно и дождик.
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Обзор основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня "Всемирный день психического здоровья", а еще "Всемирный день борьбы со смертной казнью". Далее события от первой водки до дня рождения вКонтакте...
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Можно ли отжать чужую землю, уничтожить народ живущий на ней и жить спокойно? Даже если ты народ без земли?
Похоже что нельзя и у Израиля большие проблемы были и будут. Лично я считаю что израильские спецслужбы не проморгали данную атаку, а намеренно её допустили. Нужна же Байдену маленькая победоносная война к выборам. Возможно ЦРУ не рассчитывали на такую прыть ХАМАС. Зато теперь можно будет уничтожить практически все мужское население палестинцев, зачистив их города. Всё, начав эту атаку палестинцы уже проиграли. Из-за атаки ХАМАС зачистят всю Газу - убьют и женщин, стариков и детей или вытеснят их в другие страны. Но большинство завалят в подвалах зданий и расстреляют без записи на камеры. Их будут уничтожать ракетными атаками, авиацией и зачистками. Им отключат электричество и воду, режут продовольствие. Они никак не смогут ответить. Для "окончательного решения палестинского вопроса" Израилю и США нужны еврейские 11 сентября.
Совбез ООН постановил создать государства Израиль и Палестину. Израиль был создан, а благодаря позиции Израиля, США и Европы про Палестину забыли. В знак протеста СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Вернулись они уже под закат СССР. Далее старый фильм об истории конфликта палестинцев и евреев, чем он и ценен...
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Основные события этого дня в мировой и российской истории.
Сегодня в мире "Всемирный день почты" и "День образования Специальной пожарной охраны МЧС России". А еще в этот день русские войска брали Берлин .. Другие события дня под КАТ...
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Ну вот и белые мухи полетели. Как страшно жить.
Хорошо хоть тает сразу, а то резина летняя ))) пора переобуваться уже. Снег напал вероломно, без объявления зимы...
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Обзор основных календарных событий в мире и в России.
Сегодня в России отмечается "День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России". С праздником!
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Сегодня в 14.00 "Зенит" в прекрасном городе Сочи сыграет с одноименной командой.
Очков мы раздарили уже много, два последних матча в чемпионате проиграли, так что нам нужна только победа. И ничего кроме победы! Будет сложно, но без побед чемпионом не стать.
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Основные события этого дня в мировой и российской истории.
Сегодня "День штабных подразделений МВД России", в СССР в этот день отмечали "День конституции". Далее основные события дня от дня сотворения мира в иудаизме до дня рождения Темнейшего )))
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